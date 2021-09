La crisi immobiliare di Evergrande preoccupa la Cina (e non solo) (Di lunedì 20 settembre 2021) Una società il cui nome sembra preso da una scritta su qualche muro italiano, una specie di qualcuno forever, ma che sta mettendo in subbuglio i mercati finanziari. Si chiama Evergrande ed è cinese. In grande, ma non forever, ha fatto investimenti immobiliari, senza curarsi troppo delle reali prospettive di mercato. È cresciuta, ha contratti aperti per la consegna di migliaia di immobili, ha rapporti finanziari sempre più in difficoltà con banche e sottoscrittori. Un pagamento da qualche deCina di milioni di euro a scadenza ravviCinata potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Prima di questo evento traumatico potrebbe completarsi l’operazione di pesante intervento d’ufficio delle autorità cinesi, con cui si costringerebbero altre aziende del settore a farsi carico di vari pezzi dell’azienda, riuscendo a diluirne le ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 settembre 2021) Una società il cui nome sembra preso da una scritta su qualche muro italiano, una specie di qualcuno forever, ma che sta mettendo in subbuglio i mercati finanziari. Si chiamaed è cinese. In grande, ma non forever, ha fatto investimenti immobiliari, senza curarsi troppo delle reali prospettive di mercato. È cresciuta, ha contratti aperti per la consegna di migliaia di immobili, ha rapporti finanziari sempre più in difficoltà con banche e sottoscrittori. Un pagamento da qualche dedi milioni di euro a scadenza ravvita potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Prima di questo evento traumatico potrebbe completarsi l’operazione di pesante intervento d’ufficio delle autorità cinesi, con cui si costringerebbero altre aziende del settore a farsi carico di vari pezzi dell’azienda, riuscendo a diluirne le ...

