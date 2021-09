La confessione del domestico arrestato per la morte di Samuele: «L’ho lasciato cadere e sono scappato… poi sono andato a mangiare una pizza» (Di lunedì 20 settembre 2021) Resta in carcere Mariano Cannio, il domestico di 38 anni indagato per l’omicidio del piccolo Samuele, precipitato dal balcone di casa sua in via Foria a Napoli. La gip Valentina Gallo ha convalidato il fermo di sabato scorso, quando l’uomo era stato arrestato come gravemente sospettato della morte del bambino. Nel corso dell’udienza, Cannio avrebbe fatto alcune parziali ammissioni su quanto accaduto. Nel suo racconto, l’uomo ha detto che: «a un tratto L’ho preso in braccio e sono uscito fuori dal balcone… giunto all’esterno con il bambino tra le braccia, mi sono sporto a ho lasciato cadere il piccolo. Ho immediatamente udito delle urla», ha aggiunto Cannio, «e mi sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) Resta in carcere Mariano Cannio, ildi 38 anni indagato per l’omicidio del piccolo, precipitato dal balcone di casa sua in via Foria a Napoli. La gip Valentina Gallo ha convalidato il fermo di sabato scorso, quando l’uomo era statocome gravemente sospettato delladel bambino. Nel corso dell’udienza, Cannio avrebbe fatto alcune parziali ammissioni su quanto accaduto. Nel suo racconto, l’uomo ha detto che: «a un trattopreso in braccio euscito fuori dal balcone… giunto all’esterno con il bambino tra le braccia, misporto a hoil piccolo. Ho immediatamente udito delle urla», ha aggiunto Cannio, «e mi...

Advertising

Agenzia_Ansa : Confessione choc di Mariano Cannio, il 38enne accusato dell'omicidio del piccolo Samuele: 'L'ho preso in braccio,… - antoniospadaro : Un passaggio de bel discorso a #PapaFrancesco del vescovo generale della Chiesa luterana di confessione augustana i… - infoitinterno : La confessione del domestico arrestato per la morte di Samuele: «L’ho lasciato cadere e sono scappato… poi sono and… - hogiadato : RT @Agenzia_Ansa: Confessione choc di Mariano Cannio, il 38enne accusato dell'omicidio del piccolo Samuele: 'L'ho preso in braccio, sono u… - dariopanz : RT @Agenzia_Ansa: Confessione choc di Mariano Cannio, il 38enne accusato dell'omicidio del piccolo Samuele: 'L'ho preso in braccio, sono u… -