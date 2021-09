“La colf senza green pass va sospesa”. Così la Bonetti nomina le famiglie nuovi controllori (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set – “La colf senza green pass va sospesa, la famiglia deve comportarsi come qualsiasi altro datore di lavoro“: parola del ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Insomma, il padrone di casa deve mettere in pratica il decreto sull’obbligo del green pass per tutti i lavoratori e controllare chi è in regola. Una misura che crea non pochi problemi, ai lavoratori autonomi e anche alle famiglie, visto che non sempre colf, badanti e baby-sitter sono in regola. Ma la linea del governo è questa, come ribadisce la Bonetti: “Ogni datore di lavoro deve controllare la certificazione verde”. Bonetti: “Famiglia è datore di lavoro, deve controllare i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set – “Lava, la famiglia deve comportarsi come qualsiasi altro datore di lavoro“: parola del ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena. Insomma, il padrone di casa deve mettere in pratica il decreto sull’obbligo delper tutti i lavoratori e controllare chi è in regola. Una misura che crea non pochi problemi, ai lavoratori autonomi e anche alle, visto che non sempre, badanti e baby-sitter sono in regola. Ma la linea del governo è questa, come ribadisce la: “Ogni datore di lavoro deve controllare la certificazione verde”.: “Famiglia è datore di lavoro, deve controllare i ...

