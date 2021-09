Kena: Bridge of Spirits, annunciata la Modalità Foto! (Di lunedì 20 settembre 2021) Ad un passo dal lancio, previsto per domani 21 settembre, Ember Lab ha annunciato ufficialmente che in Kena: Bridge of Spirits sarà disponibili la Modalità Foto Il mese di settembre sta giungendo a termine, così come le tantissime uscite videoludiche che lo hanno visto presentare. Da NBA 2K22 a Lost in Random, da Tales of Arise a Life is Strange: True Colors, da Deathloop a… Kena? Ebbene sì, domani, 21 settembre, è finalmente il giorno di lancio di uno dei titoli più attesi di questo infernale mese. Dopo numerosi rinvii e tante preoccupazioni, il videogioco di Ember Lab è pronto a far capolino su PC, PS4 e PS5, e l’azienda ne ha anche mostrato un interessantissimo trailer di lancio nelle scorse ore. Insomma, ormai ci siamo! Sebbene siamo proprio in procinto dell’uscita, Ember Lab continua a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 settembre 2021) Ad un passo dal lancio, previsto per domani 21 settembre, Ember Lab ha annunciato ufficialmente che inofsarà disponibili laFoto Il mese di settembre sta giungendo a termine, così come le tantissime uscite videoludiche che lo hanno visto presentare. Da NBA 2K22 a Lost in Random, da Tales of Arise a Life is Strange: True Colors, da Deathloop a…? Ebbene sì, domani, 21 settembre, è finalmente il giorno di lancio di uno dei titoli più attesi di questo infernale mese. Dopo numerosi rinvii e tante preoccupazioni, il videogioco di Ember Lab è pronto a far capolino su PC, PS4 e PS5, e l’azienda ne ha anche mostrato un interessantissimo trailer di lancio nelle scorse ore. Insomma, ormai ci siamo! Sebbene siamo proprio in procinto dell’uscita, Ember Lab continua a ...

