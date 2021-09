Katia Ricciarelli in lacrime per Pippo Baudo al Grande Fratello Vip: il messaggio al conduttore (Di lunedì 20 settembre 2021) Katia Ricciarelli ha aperto il suo cuore e, nella Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad intime confessioni. La cantante lirica pochi giorni fa ha rivelato ai coinquilini di sentirsi sola nella vita. Ma questa sera le emozioni per lei sono infinite e arrivano delle sincere lacrime: è una clip in cui parla del suo amore della vita Pippo Baudo a portarla alla commozione. Katia Ricciarelli in lacrime al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli in questi giorni ha mostrato una veste inedita di se stessa, diventando una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Abituati a vederla spesso sopra ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 settembre 2021)ha aperto il suo cuore e, nella Casa delVip, si è lasciata andare ad intime confessioni. La cantante lirica pochi giorni fa ha rivelato ai coinquilini di sentirsi sola nella vita. Ma questa sera le emozioni per lei sono infinite e arrivano delle sincere: è una clip in cui parla del suo amore della vitaa portarla alla commozione.inalVipin questi giorni ha mostrato una veste inedita di se stessa, diventando una delle concorrenti più chiacchierate delVip. Abituati a vederla spesso sopra ...

