Kabul: il nuovo sindaco ha chiesto alle donne di non tornare a lavoro (Di lunedì 20 settembre 2021) Hamdullah Nomani, il nuovo sindaco di Kabul ha chiesto alle dipendenti dell’amministrazione cittadina di rimanere a casa, a meno che il loro lavoro non possa essere occupato da un uomo. Kabul, il nuovo sindaco ha detto alle donne di non tornare a lavoro: “State a casa” A Kabul, le dipendenti pubbliche non sono potute tornare a lavoro. Questo è quanto deciso dal nuovo sindaco Hamdullah Nomany che ha chiesto alle donne di rimanere a casa. Secondo le parole del sindaco durante la sua prima conferenza stampa, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Hamdullah Nomani, ildihadipendenti dell’amministrazione cittadina di rimanere a casa, a meno che il loronon possa essere occupato da un uomo., ilha dettodi non: “State a casa” A, le dipendenti pubbliche non sono potute. Questo è quanto deciso dalHamdullah Nomany che hadi rimanere a casa. Secondo le parole deldurante la sua prima conferenza stampa, i ...

