Juventus-Milan, Serafini: “Con Ibrahimovic e Giroud il Diavolo avrebbe vinto” (Di lunedì 20 settembre 2021) Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV, ha detto la sua sull'assenza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud nel match contro la Juventus Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 settembre 2021) Luca, presente negli studi diTV, ha detto la sua sull'assenza di Zlatane Oliviernel match contro la

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - AntoVitiello : Non molla il #Milan, nemmeno con assenze pesanti. Punto importante in casa della #Juventus. Decisivo il gol belliss… - tony62550278 : RT @PianetaMilan: Non solo #Bakayoko: cori razzisti a #Maignan prima di #JuventusMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - Gianluc21212259 : RT @StorieSilenti: Ancora una volta frasi razziste nel calcio. Insulti razzisti @mmseize del @acmilan, durante il prepartita prima della sf… -