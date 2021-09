Juventus-Milan | Condò | “Il miglior Rebic visto in Italia” | News

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - pasto_388 : RT @Corriere: Rebic: le fughe con il quad, i debiti (altrui) pagati, i segreti del bomber rossonero - sportli26181512 : MN - Verso Milan-Venezia: turnover pressoché limitato con ipotesi doppio play (PODCAST): ieri Juventus-Milan, dopod… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

...- Venezia (ore 20.45): Pezzuto; Roma - Udinese (giovedì 23, ore 20.45): Rapuano; Salernitana - Verona (ore 18.30): Irrati; Sampdoria - Napoli (giovedì 23, ore 18.30): Valeri; Spezia -...Il finale del match lo ha fatto mandare su tutte le furie nel finale colperché Federico ... Deve crescere e acquisire la consapevolezza di quello che può fare perché siamo alla' , ha ...Il Milan continua il momento positivo e intanto arriva una nuova offerta dal top club: tentativo di scambio in attacco ...Torino, 19 set. - (Adnkronos) - La Juventus è in vantaggio per 1-0 sul Milan al termine del primo tempo del posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A, in corso di svolgimento all'Allianz S ...