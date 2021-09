Juventus-Milan, Bergomi: “Il Diavolo forse meritava qualcosa in più” (Di lunedì 20 settembre 2021) Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha analizzato il pareggio tra Juventus e Milan. I rossoneri meritavano qualcosa in più? Il pensiero Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 settembre 2021) Beppe, ex difensore dell'Inter, ha analizzato il pareggio tra. I rossonerinoin più? Il pensiero

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - Mariano_Amelio : Il Napoli c'è, per scudetto e quali CL Sconti diretti faranno la differenza Per ora #Inter paga la cappellata di… - infoitsport : Juventus-Milan, formazioni ufficiali: Allegri conferma il tandem Morata-Dybala! Rebic dal 1' in attacco -