Juventus-Milan, Allegri è una furia contro i suoi giocatori: “Porca t***a, e vogliono giocare in questo club” (VIDEO) (Di lunedì 20 settembre 2021) Non è un buon momento per la Juventus sotto il punto di vista dei risultati, ma anche il clima all’interno dello spogliatoio sembra essere davvero infuocato. Dopo il pareggio con il Milan il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ha manifestato tutta la propria rabbia e frustrazione nei confronti dei suoi calciatori, come testimoniato da un VIDEO condiviso da ‘Notizie bianconere’: “Porca t***a. E vogliono giocare nella Juve…”. Il riferimento è chiaramente ai suoi giocatori, che hanno subito il gol del pareggio di Ante Rebic nel finale. Lo stesso Allegri si è preso gran parte delle colpo per la mancata vittoria, dichiarando di aver sbagliato i cambi in un momento cruciale del ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Non è un buon momento per lasotto il punto di vista dei risultati, ma anche il clima all’interno dello spogliatoio sembra essere davvero infuocato. Dopo il pareggio con ilil tecnico bianconero Massimiliano, ha manifestato tutta la propria rabbia e frustrazione nei confronti deicalciatori, come testimoniato da uncondiviso da ‘Notizie bianconere’: “. Enella Juve…”. Il riferimento è chiaramente ai, che hanno subito il gol del pareggio di Ante Rebic nel finale. Lo stessosi è preso gran parte delle colpo per la mancata vittoria, dichiarando di aver sbagliato i cambi in un momento cruciale del ...

