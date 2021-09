Juventus-Milan 1-1, le pagelle: top Dybala, male Rabiot, Rebic cinico (Di lunedì 20 settembre 2021) Le pagelle dei bianconeri: Dybala inventa, Rabiot disfa Szczesny 6,5: Partita ordinata del portiere polacco, che non commette errori ed esce sempre in maniera composta. Sul gol non può nulla, mentre compie una parata importantissima su Kalulu verso la fine del match. Danilo 6: Partita senza infamia e senza lode per il terzino brasiliano, che copre bene in fase difensiva, anche se non si fa vedere molto in quella offensiva. Bonucci 6,5: Partita ordinata per il difensore italiano, che offre bellissime chiusure e anticipi. Chiellini 6,5: Con il suo compagno di reparto annulla quasi totalmente l’attacco del Milan. Anche se ha 37 anni, può ancora essere importante. Alex Sandro 6,5: Buonissima prova del brasiliano, che è sempre composto e ordinato in difesa e molto propositivo davanti. Suo l’anticipo da cui ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Ledei bianconeri:inventa,disfa Szczesny 6,5: Partita ordinata del portiere polacco, che non commette errori ed esce sempre in maniera composta. Sul gol non può nulla, mentre compie una parata importantissima su Kalulu verso la fine del match. Danilo 6: Partita senza infamia e senza lode per il terzino brasiliano, che copre bene in fase difensiva, anche se non si fa vedere molto in quella offensiva. Bonucci 6,5: Partita ordinata per il difensore italiano, che offre bellissime chiusure e anticipi. Chiellini 6,5: Con il suo compagno di reparto annulla quasi totalmente l’attacco del. Anche se ha 37 anni, può ancora essere importante. Alex Sandro 6,5: Buonissima prova del brasiliano, che è sempre composto e ordinato in difesa e molto propositivo davanti. Suo l’anticipo da cui ...

