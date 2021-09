Juventus-Milan 1-1, anche Kjaer va k.o.: quanti infortuni muscolari! (Di lunedì 20 settembre 2021) Simon Kjaer costretto al cambio al 36' di Juventus-Milan. Quello del danese non è certo il primo guaio muscolare in stagione per il Diavolo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 settembre 2021) Simoncostretto al cambio al 36' di. Quello del danese non è certo il primo guaio muscolare in stagione per il Diavolo

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - juvemyheart : RT @enzomarangio: A leggere i giornali oggi sembra che qualcuno scriva e titoli guardando la classifica e non la partita. Il pareggio contr… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Pioli si è sfogato al termine di Juventus-Milan: 'Oggi abbiamo giocato solo un tempo effettivo di 48'. Si parla, si fischia… -