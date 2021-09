Juventus, a gennaio arriva l’erede di Cristiano Ronaldo! (Di lunedì 20 settembre 2021) La Juventus non è partita col piede giusto in questo campionato. La dirigenza, infatti, starebbe già pensando al calciomercato di gennaio per rafforzare la rosa, specie in attacco. I bianconeri sono pronti a regalare ad Allegri un grande colpo per sopperire all’assenza di Cristiano Ronaldo. Juventus SU LACAZETTE L’attaccante in cima alla lista della dirigenza bianconera è Alexandre Lacazette dell’Arsenal. Il centravanti francese, infatti, è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoverà. La Juve, dal canto suo, ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore ed è pronta a presentare un’offerta ai gunners. A riferirlo è ESPN. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 settembre 2021) Lanon è partita col piede giusto in questo campionato. La dirigenza, infatti, starebbe già pensando al calciomercato diper rafforzare la rosa, specie in attacco. I bianconeri sono pronti a regalare ad Allegri un grande colpo per sopperire all’assenza diRonaldo.SU LACAZETTE L’attaccante in cima alla lista della dirigenza bianconera è Alexandre Lacazette dell’Arsenal. Il centravanti francese, infatti, è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoverà. La Juve, dal canto suo, ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore ed è pronta a presentare un’offerta ai gunners. A riferirlo è ESPN. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

