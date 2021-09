Juve, per la fascia c’è l’esterno dell’Arsenal: affare da 50 milioni (Di lunedì 20 settembre 2021) Le difficoltà palesate dalla Juventus in queste prime uscite confermano quanto pensato da molti all’inizio della stagione, la rosa bianconera non è più competitiva come qualche anno fa e il progetto impostato sui giovani ha bisogno di tempo per essere attuato. La squadra di Allegri necessita di essere rinforzata ulteriormente, soprattutto sulle fasce, dove spesso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Le difficoltà palesate dallantus in queste prime uscite confermano quanto pensato da molti all’inizio della stagione, la rosa bianconera non è più competitiva come qualche anno fa e il progetto impostato sui giovani ha bisogno di tempo per essere attuato. La squadra di Allegri necessita di essere rinforzata ulteriormente, soprattutto sulle fasce, dove spesso L'articolo

Advertising

ZZiliani : Poi per fortuna c’è #Sky, col #Club di #Caressa, che ci dà la classifica col l’algoritmo (e scusate se è poco) dove… - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveProVercelli ?? - forumJuventus : [TS] Presto lo Stadium avrà un 'fratellino' per #JuventusWomen e U23. Possibile anche un nuovo centro sportivo per… - juventusfc : LIVE ?? Su @Twitch_Italy! Tutti Pazzi Per La Juve! ?? - agodipasquale : RT @girpell: Non so a voi, ma qui Max ha detto una cosa SACROSANTA. Perché il problema è mentale. Queste sono parole pesanti ma che fanno r… -