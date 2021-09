Jumanji – Benvenuti nella giungla | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 20 settembre 2021)2 –: trama, cast, trailer e streaming delè ilin onda questa sera, lunedì 20 settembre 2021, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2017 diretta da Jake Kasdan, sequel del cult del 1995 basato sull’omonimo racconto del 1981 di Chris Van Allsburg. Protagonisti sono Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming? Eccoche c’è da. Trama Quattro liceali in punizione trovano ...

Advertising

RaiDue : Quando il gioco inizia è difficile fermarlo ?? ma attenzione alla prossima mossa, non puoi mai sapere cosa ti aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Jumanji Benvenuti

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA 18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE 19.40 NCIS: NEW ORLEANS 20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST 21.20 FILM - FantasticoNELLA GIUNGLA 23.Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 20 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro:nella Giungla, Attacco al Potere 3, Il Codice Da Vinci, Ritorno a Cold Mountain, Il cacciatore di indiani, Botte da Prof., Senti chi parla adesso, Lawless, Sharm El Sheikh - Un'...Jumanji - Benvenuti nella giungla: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 2 stasera, lunedì 20 settembre 2021, ore 21.20 ...Jumanji - Benvenuti nella Giungla, Attacco al Potere 3, Il Codice Da Vinci, Ritorno a Cold Mountain. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: I bastardi di Pizzofalcone, Presa Diretta, Grande Fratell ...