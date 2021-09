Jessica Rabbit è troppo sexy, la Disney le mette l’impermeabile. Anche Lola Bunny vittima del gender (Di lunedì 20 settembre 2021) Jessica Rabbit è troppo sexy. E la Disney cambia i connotati al celebre personaggio, uno dei più iconici del film di Robert Zemeckis “Chi ha incastrato Roger Rabbit” (1988). Niente più curve, né sguardi fatali, né scollature trasgressive. La Disney trasforma Jessica Rabbit e le copre le curve La Disney, infatti, ha fatto sapere che nel parco tematico più famoso al mondo, il Disneyland di Anaheim, in California Jessica Rabbit si trasforma. “Tornerà – scrive Il Messaggero – in una versione più attuale e pertinente per la cultura di oggi: non più la la moglie di ma sarà lei stessa un’investigatrice privata, titolare della sua agenzia, impegnata nella lotta contro il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 settembre 2021). E lacambia i connotati al celebre personaggio, uno dei più iconici del film di Robert Zemeckis “Chi ha incastrato Roger” (1988). Niente più curve, né sguardi fatali, né scollature trasgressive. Latrasformae le copre le curve La, infatti, ha fatto sapere che nel parco tematico più famoso al mondo, illand di Anaheim, in Californiasi trasforma. “Tornerà – scrive Il Messaggero – in una versione più attuale e pertinente per la cultura di oggi: non più la la moglie di ma sarà lei stessa un’investigatrice privata, titolare della sua agenzia, impegnata nella lotta contro il ...

