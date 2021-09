Jessica Chastain e Oscar Isaac amici nella vita, coppia ai ferri corti nella finzione (Di lunedì 20 settembre 2021) È un pugno nello stomaco Scene da un matrimonio. Una storia d’amore che travolge e rimane dentro a lungo. Ritratto autentico e brutale dei sentimenti umani con protagonisti Jessica Chastain e Oscar Isaac, diretti da Hagai Levi (In Treatment, The Affair). Che rivisita con grazia e coraggio il classico di Ingmar Bergman realizzato nel 1973 in una miniserie. Presentata con lunghi applausi allo scorso del Festival di Venezia – da questa sera arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Jessica Chastain, da Hollywood all'Italia guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 settembre 2021) È un pugno nello stomaco Scene da un matrimonio. Una storia d’amore che travolge e rimane dentro a lungo. Ritratto autentico e brutale dei sentimenti umani con protagonisti, diretti da Hagai Levi (In Treatment, The Affair). Che rivisita con grazia e coraggio il classico di Ingmar Bergman realizzato nel 1973 in una miniserie. Presentata con lunghi applausi allo scorso del Festival di Venezia – da questa sera arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW., da Hollywood all'Italia guarda le foto ...

