Italia del volley maschile campione d'Europa: battuta la Slovenia (Di lunedì 20 settembre 2021) Non c'è due senza tre. Adesso possiamo davvero dirlo. L'Italia del volley maschile brinda al successo nel campionato europeo di pallavolo battendo, anche, la Slovenia nella finalissima in Polonia. Una vittoria meritata per una formazione che chiude la sua rassegna iridata da imbattuta: gli azzurri hanno dimostrato di essere i più forti del Vecchio Continente superando compagini su compagini ed alzando, a fine percorso, l'alloro tanto desiderato. È una vittoria totale per il volley tricolore: i maschi si uniscono, infatti, alle donne in cima all'Europa. Non era mai successo prima. Un'altra vittoria: l'Italia del volley maschile chiude senza sconfitte e raggiunge le donne in vetta all'Europa Una finale complicata.

