Ita | è rottura tra sindacati e azienda che vuole attuare nuovo regolamento aziendale

(Di lunedì 20 settembre 2021) Confermato per venerdì 24 settembre lo sciopero di tutto il trasporto aereo. Imanifestano domani a Piazza San Silvestro a Roma alle 10.30 sulla vicenda di Alitalia. La manifestazione avviene in concomitanza con l'audizione in Parlamento del vertice di Ita

Advertising

fattoquotidiano : Alitalia, rottura nelle trattative tra Ita e sindacati. Confermato lo sciopero del 24 settembre. Cgil: “Emergenza s… - Agenzia_Ansa : E' rottura totale nella trattativa tra Ita e i sindacati sul contratto. L'azienda ha espresso ai sindacati l'intenz… - infoitinterno : Ita, rottura con i sindacati: tensione tra manifestanti e polizia - infoitinterno : Ita, rottura con i sindacati: occupazione simbolica della sede - Tg1Rai : Rottura delle trattative tra ita e sindacati sul contratto dei dipendenti della compagnia aerea che prende il posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita rottura

Le organizzazioni sindacali hanno riferito di unatotale con l'azienda. "Sarebbe ... il Presidente diavviasse il reclutamento di personale della newco al 100% dello Stato attraverso un ...Oltre 250 manifestanti hanno occupato Viale dell'Arte all'Eur davanti la sede die dopo ladella trattativa un corteo per le vie dell'Eur è stato organizzato dalle sigle sindacali in ...(Teleborsa) - Ancora nessun accordo tra i sindacati e Ita nella trattativa sul contratto per i dipendenti della nuova compagnia di trasporto aereo. L'azienda ha espresso ai rappresentati ...Rottura tra Ita e sindacati durante l’incontro che si è tenuto nel pomeriggio a Roma in merito al contratto collettivo per i 2.800 dipendenti della nuova compagnia. “Nonostante la disponibilità al dia ...