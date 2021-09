Inzaghi trema | il Real Madrid vuole il nerazzurro!

(Di lunedì 20 settembre 2021) Nemmeno il tempo di terminare una sessione di calciomercato che iniziano i rumors sulla prossima. In particolare in casa Inter, stando a quanto riferiscono dalla Spagna, dovranno respingere gli assalti delper un calciatore. Il protagonista del prossimo calciomercato potrebbe essere Dumfries, autore di una grandissima prestazione contro il Bologna e finito nei radar dei blancos. ANCELOTTIDUMFRIES: I DETTAGLI L’esterno olandese piace, infatti, tantissimo a Carlo Ancelotti, che lo avrebbe voluto con sé già all’Everton. Dumfries è da poco arrivato a Milano ma ilè pronto a fare sul serio. L’ex PSV piace e non poco per le attitudini offensive e il tecnico italiano lo avrebbe individuato come sostituto naturale di Carvajal. L’Inter è avvisata. L'articolo proviene da Rompipallone - News ...

Advertising

infoitsport : Inzaghi già trema: assalto immediato del Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi trema

CalcioMercato.it

già: il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Dumfries per la successione di Carvajal. Tutti i dettagli Simone© Getty ImagesPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...Magaririuscirà a far meglio di Conte (che nelle coppe ha una maledizione) ma senza il ... che però vive il suo momento più difficile da dieci anni a questa parte epersino per l'esordio ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Sabato, contro il Bologna, l’Inter ha iniziato a conoscere il vero Dumfries. Il laterale olandese è stato ...Inter: non solo i nerazzurri, qualche mancanza importante anche in casa della Fiorentina. Le ultime in vista del match di campionato ...