Inter, rinnovo Lautaro Martinez solo una formalità: le ultime (Di lunedì 20 settembre 2021) Pura formalità per il rinnovo di Lautaro Martinez: manca solo l’ufficialità per la firma dell’attaccante argentino Mancano solo alcuni passaggi burocratici per l’ufficialità del rinnovo con l’Inter di Lautaro Martinez. La trattativa è ormai definita da tempo, con il club nerazzurro che attraverso il prolungamento ha riconosciuto all’argentino il nuovo status di leader all’Interno della rosa di Inzaghi. Lautaro firmerà fino al giugno 2026, allungando di altre tre stagioni l’attuale accordo in scadenza nel 2023. Ingaggio più che raddoppiato per il ‘Toro’ che andrà a percepire uno stipendio a salire partendo da 6,2 milioni di euro più bonus. Al lordo sarà comunque uno degli ingaggi più ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Puraper ildi: mancal’ufficialità per la firma dell’attaccante argentino Mancanoalcuni passaggi burocratici per l’ufficialità delcon l’di. La trattativa è ormai definita da tempo, con il club nerazzurro che attraverso il prolungamento ha riconosciuto all’argentino il nuovo status di leader all’no della rosa di Inzaghi.firmerà fino al giugno 2026, allungando di altre tre stagioni l’attuale accordo in scadenza nel 2023. Ingaggio più che raddoppiato per il ‘Toro’ che andrà a percepire uno stipendio a salire partendo da 6,2 milioni di euro più bonus. Al lordo sarà comunque uno degli ingaggi più ...

