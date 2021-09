Inter, Martin Satriano: “La prima squadra un sogno. Cerco di imparare da tutti” (Di lunedì 20 settembre 2021) Martin Satriano, attaccante dell’Inter, ha parlato della sua esperienza in prima squadra. Lo ha fatto nel corso della trasmissione “Punto Penal” su Canal 10: “Sono molto contento di quello che sto vivendo oggi con la squadra dell’Inter. Sto condividendo un’esperienza con giocatori di altissimo livello. Per me vale molto e a volte non mi rendo conto di dove sono, ma è molto bello essere alla Pinetina con giocatori come Vecino, Lautaro, Alexis, Kolarov, Perisic. Al di là che giochi o meno, sto vivendo una grande esperienza. Cerco di imparare da tutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021), attaccante dell’, ha parlato della sua esperienza in. Lo ha fatto nel corso della trasmissione “Punto Penal” su Canal 10: “Sono molto contento di quello che sto vivendo oggi con ladell’. Sto condividendo un’esperienza con giocatori di altissimo livello. Per me vale molto e a volte non mi rendo conto di dove sono, ma è molto bello essere alla Pinetina con giocatori come Vecino, Lautaro, Alexis, Kolarov, Perisic. Al di là che giochi o meno, sto vivendo una grande esperienza.dida”. SportFace.

Advertising

fradanilo62 : Tigers: il film su Martin Bengtsson, giovane asso dell'Inter - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: MARTIN BENGTSSON, L’EX CENTROCAMPISTA DELLA PRIMAVERA DELL’INTER CHE CADDE IN DEPRESSIONE E TENTO'.. - _DAGOSPIA_ : MARTIN BENGTSSON, L’EX CENTROCAMPISTA DELLA PRIMAVERA DELL’INTER CHE CADDE IN DEPRESSIONE E TENTO'..… - napolista : Su Sportweek un’intervista a Martin Bengtsson, ex Primavera Inter che nel 2004 tentò il suicidio e cadde in depress… - OdeonZ__ : Inter, c'è anche Martin Satriano nella lista dei 40 candidati per il Golden Boy -