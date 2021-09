Advertising

Corriere : Insultata la finalista a Miss Mondo Italia: «Sei passata perché sei lesbica» - fanpage : Erika Mattina, finalista a #MissMondo, insultata perché lesbica - IOdonna : Gli haters non le perdonano il suo orientamento sessuale - ilriformista : “Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre”, scrive qualche illuminato. Altri perfino indignati: 'Come fa una omo… - Nena_Nina_Schi : RT @fanpage: Erika Mattina, finalista a #MissMondo, insultata perché lesbica -

Ultime Notizie dalla rete : Insultata finalista

Vorrei essere al tuo fianco mentre vivi questi giorni da, ma sai che è come se fossi lì. Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca . ...Erika Mattina,a Miss Mondo Italia nonché ex volto de "La Caserma" di Rai 2, è statasui social per il suo orientamento sessuale Erika Mattina ha passato diverse selezioni per Miss Mondo Italia , ...La cofondatrice delle pagine Facebook e Instagram @leperledegliomofobi è stata attaccata sul Web. Ce lo ha raccontato la fidanzata ...«Carina, niente di che. E' passata solo perché è lesbica». «Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre». E ancora. «Come fa ...