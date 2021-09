IndyCar, calendario 2022: ritorna l’Iowa, si parte da St. Peterburg a fine febbraio (Di lunedì 20 settembre 2021) In occasione della penultima prova dell‘IndyCar Series è stato rivelato il calendario 2022. Saranno 17 le competizioni da St. Petersburg a Laguna Seca, impianto che ieri ha visto una bellissima corsa che ha premiato il padrone di casa Colton Herta (Andretti #26). Come da pronostico aumentano gli ovali con la reintroduzione dell’Iowa Speedway. Lo short-track statunitense accoglierà un doubleheader nel cuore dell’estate dopo il ritorno in quel di Toronto, evento che per l’emergenza sanitaria non si è tenuto negli ultimi due anni. St. Petersburg, cittadina della Florida, aprirà a fine febbraio il campionato che come sempre vivrà la sua fase più importante a maggio con la 500 Miglia di Indianapolis. La gara più iconica dell’anno sarà il 29 maggio e precederà di una settimana la trasferta ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) In occasione della penultima prova dell‘Series è stato rivelato il. Saranno 17 le competizioni da St. Petersburg a Laguna Seca, impianto che ieri ha visto una bellissima corsa che ha premiato il padrone di casa Colton Herta (Andretti #26). Come da pronostico aumentano gli ovali con la reintroduzione delSpeedway. Lo short-track statunitense accoglierà un doubleheader nel cuore dell’estate dopo il ritorno in quel di Toronto, evento che per l’emergenza sanitaria non si è tenuto negli ultimi due anni. St. Petersburg, cittadina della Florida, aprirà ail campionato che come sempre vivrà la sua fase più importante a maggio con la 500 Miglia di Indianapolis. La gara più iconica dell’anno sarà il 29 maggio e precederà di una settimana la trasferta ...

Advertising

EstebBeltramino : Indycar, il calendario 2022: il via in Florida, finale a Laguna Seca #motori #automobilismo - Gazzetta_it : Indycar, il calendario 2022: il via dalla Florida in febbraio, finale a Laguna Seca. La Indy500 il 29 maggio - Motorsport_IT : #IndyCar | Ecco il calendario 2022, si parte a febbraio - GiovanniMeneguz : Svelato il calendario IndyCar per la stagione 2022. Ricordiamo che dalla prossima stagione, la Indy ritornerà su… - federicob95 : RT @P300it: Indycar | Pubblicato il calendario della stagione 2022 -