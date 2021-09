In fila per i tamponi gratuiti, deserto il tendone dei vaccini (Di lunedì 20 settembre 2021) Il generale Figliuolo ha riferito di un aumento delle prenotazioni dei vaccini compreso «tra il 20 e il 40%» dopo l’annuncio dell’estensione dell’obbligo di green pass. Non è la prima volta che il commissario annuncia simili impennate. I dati della campagna vaccinale però gli danno torto: dalla fine di giugno si contano solo 120 mila nuovi vaccinati al giorno in media, la metà di quelli previsti dal commissario. ANCHE UNA VISITA al piazzale antistante alla Stazione Termini di Roma smentisce … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 20 settembre 2021) Il generale Figliuolo ha riferito di un aumento delle prenotazioni deicompreso «tra il 20 e il 40%» dopo l’annuncio dell’estensione dell’obbligo di green pass. Non è la prima volta che il commissario annuncia simili impennate. I dati della campagna vaccinale però gli danno torto: dalla fine di giugno si contano solo 120 mila nuovi vaccinati al giorno in media, la metà di quelli previsti dal commissario. ANCHE UNA VISITA al piazzale antistante alla Stazione Termini di Roma smentisce … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - Florenzi : Terza vittoria di fila...questa ha un sapore speciale! Bravi tutti, ora concentrati per la Champions! #MilanLazio… - CottarelliCPI : Figliuolo dice che dal 20 settembre inizia la somministrazione della terza dose. Mi metto subito ordinatamente in f… - NunzioMarrazzo : Monopoli-Avellino 0-0. Irpini ancora a secco di vittorie, quarto pareggio di fila per la squadra Braglia ????????… - jackvsonm : RT @deadghia: sono tipo “è tutto ok” e poi sparisco per tre giorni di fila perché ho bisogno di stare sola con la mia tristezza -