In 3 a svuotare appartamento ma sono ripresi dalle telecamere (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – Erano in tre e avevano già razziato un’abitazione in Via Giovanni della Rocca, a Gragnano. Avevano riempito alcuni borsoni con capi d’abbigliamento e liquori ma non avevano fatto i conti con le svariate telecamere nascoste in casa. Allertato da un applicazione che gli consente di monitorare in tempo reale dal cellulare il proprio appartamento, il proprietario ha subito chiamato i Carabinieri. I militari se li sono trovati difronte, borsoni in spalla. Uno di loro è riuscito a fuggire mentre altri due sono stati bloccati dopo una violenta colluttazione. Nonostante la forte reazione, i due “topi d’appartamento” – un 41enne bulgaro e un 34enne georgiano – sono finiti in manette e poi portati nelle camera di sicurezza in attesa di giudizio. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – Erano in tre e avevano già razziato un’abitazione in Via Giovanni della Rocca, a Gragnano. Avevano riempito alcuni borsoni con capi d’abbigliamento e liquori ma non avevano fatto i conti con le svariatenascoste in casa. Allertato da un applicazione che gli consente di monitorare in tempo reale dal cellulare il proprio, il proprietario ha subito chiamato i Carabinieri. I militari se litrovati difronte, borsoni in spalla. Uno di loro è riuscito a fuggire mentre altri duestati bloccati dopo una violenta colluttazione. Nonostante la forte reazione, i due “topi d’” – un 41enne bulgaro e un 34enne georgiano –finiti in manette e poi portati nelle camera di sicurezza in attesa di giudizio. La ...

Advertising

anteprima24 : ** In 3 a svuotare appartamento ma sono ripresi dalle telecamere ** - larampait : In 3 a svuotare un #appartamento, ripresi dalle #telecamere: 2 arrestati. È caccia al terzo - puntomagazine : Allertato da un applicazione che gli consente di monitorare in tempo reale dal cellulare il proprio appartamento, i… - ottopagine : In tre a svuotare un appartamento ma vengono ripresi dalle telecamere #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : svuotare appartamento Sgomberi completi Gli esperti riusciranno a svuotare locali in maniera rapida e veloce e accontenta il cliente grazie ... Il servizio di sgombero di un appartamento o di una residenza privata può essere necessario ...

Di certo non vorremo più buttare il nostro vecchio computer rotto sapendo di poterlo usare così ...i vecchi oggetti che davvero possono fare la differenza nella nostra vita e nel nostro appartamento. Ma, se non dovessimo essere degli esperti, rivolgiamoci a dei tecnici e facciamo svuotare ...

In 3 a svuotare appartamento ma sono ripresi da telecamere - Campania Agenzia ANSA In 3 a svuotare un appartamento ma sono ripresi dalle telecamere. Carabinieri arrestano 2 persone. È caccia al terzo NAPOLI – Erano in tre e avevano già razziato un’abitazione in Via Giovanni della Rocca. Avevano riempito alcuni borsoni con capi d’abbigliamento e liquori ma non avevano fatto i conti con le svariate ...

In 3 a svuotare appartamento ma sono ripresi da telecamere Erano in tre e avevano già razziato un'abitazione in Via Giovanni della Rocca, a Gragnano. Avevano riempito alcuni borsoni con capi d'abbigliamento e liquori ma non avevano fatto i conti con le svaria ...

Gli esperti riusciranno alocali in maniera rapida e veloce e accontenta il cliente grazie ... Il servizio di sgombero di uno di una residenza privata può essere necessario ......i vecchi oggetti che davvero possono fare la differenza nella nostra vita e nel nostro. Ma, se non dovessimo essere degli esperti, rivolgiamoci a dei tecnici e facciamo...NAPOLI – Erano in tre e avevano già razziato un’abitazione in Via Giovanni della Rocca. Avevano riempito alcuni borsoni con capi d’abbigliamento e liquori ma non avevano fatto i conti con le svariate ...Erano in tre e avevano già razziato un'abitazione in Via Giovanni della Rocca, a Gragnano. Avevano riempito alcuni borsoni con capi d'abbigliamento e liquori ma non avevano fatto i conti con le svaria ...