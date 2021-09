Imprenditrice transgender arrestata in Malesya ' Vestendosi da donna ha insultato l' Islam'

Advertising

248455 : 'Ha insultato islam',imprenditrice trans arrestata in Thailandia - giornaleradiofm : Approfondimenti: 'Ha insultato islam',imprenditrice trans arrestata in Thailandia: (ANSA-AFP) - KUALA LUMPUR, 20 SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditrice transgender

Luce

Un'importantemalese ricercata nel suo Paese perchè accusata di aver ' insultato l'Islam ' ' travestendosi ' è stata arrestata in Thailandia. Lo ha riferito la polizia e adesso le autorità ...Un'importantemalese ricercata nel suo Paese perchEaccusata di aver "insultato l'Islam" "travestendosi" è stata arrestata in Thailandia. Lo ha riferito la polizia e adesso le autorità ...Un'imprenditrice malese, Nur Sajat, è stata arrestata in Thailandia, in esecuzione di un mandato di cattura delle autorità della Malaysia con l'accusa di "insulto all'Islam" per ...Un'importante imprenditrice trans malese ricercata nel suo Paese perché accusata di aver "insultato l'Islam" "travestendosi" è ...