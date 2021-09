"Immunità di gregge? Impossibile. Lo sappiamo da marzo..." (Di lunedì 20 settembre 2021) Luca Ricolfi a Quarta Repubblica: "I media ancora ci credono, ma raggiungerla è Impossibile: la comunità scientifica lo sa da marzo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 settembre 2021) Luca Ricolfi a Quarta Repubblica: "I media ancora ci credono, ma raggiungerla è: la comunità scientifica lo sa da

Advertising

SusannaCeccardi : Il green pass come da noi c'è solo in Francia. La Spagna non l'ha voluto, ed è al 75% di vaccinazioni complete. Arr… - NicolaPorro : Varianti, immunità di gregge, immunità naturale: una provocazione del prof @pbecchi e di Giovanni Zibordi ?? - Labellasospesa : RT @HANIA243474887: Immunità di gregge... ora si ipotizza che nemmeno il 95% sia sufficiente. Il grande inganno dle Governo degli Inutili I… - ierogamos : RT @Smartitina: Di Perri a #QuartaRepubblica alla domanda 'raggiungeremo mai l'immunità di gregge?' ha risposto: 'No ma abbiamo un PICCOLO… - pallino21253332 : RT @QRepubblica: 'Si crede ancora all'immunità di gregge, nella comunità scientifica si sa che è impossibile, ma non si può dire perchè bis… -