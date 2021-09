“Il Volo sings Morricone”, il nuovo album dedicato al Maestro: tracklist (Di lunedì 20 settembre 2021) Sarà disponibile dal 5 novembre il nuovo album de Il Volo che sarà composta da 14 brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti Il 5 novembre esce in tutto il mondo “Il Volo sings Morricone” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de Il Volo dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. “Il Volo sings Morricone” è un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti. Da oggi, lunedì 20 settembre, è disponibile ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 settembre 2021) Sarà disponibile dal 5 novembre ilde Ilche sarà composta da 14 brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti Il 5 novembre esce in tutto il mondo “Il” (Epic/Sony Music), ilattesode Ilal, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. “Il” è un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti. Da oggi, lunedì 20 settembre, è disponibile ...

Advertising

CastelluccioS : RT @ZON_Tweet: Il 5 novembre esce in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE”, il nuovo atteso album de @ilvolo dedicato al Maestro, un via… - SocialArtistOF2 : Al via il preorder del nuovo album de @ilvolo! - SMSNEWSOFFICIAL : IL VOLO: Il 5 novembre esce in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE” - ZON_Tweet : Il 5 novembre esce in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE”, il nuovo atteso album de @ilvolo dedicato al Maestr… - SPYit_official : “Il Volo Sings Morricone”, arriva il nuovo è atteso album de Il Volo dedicato al Maestro #ilvolosingsmorricone… -

Ultime Notizie dalla rete : Volo sings “Il Volo sings Morricone”, il nuovo album dedicato al Maestro: tracklist L'Opinionista “Il Volo sings Morricone”, il nuovo album dedicato al Maestro: tracklist Sarà disponibile dal 5 novembre il nuovo album de Il Volo che sarà composta da 14 brani che ripercorrono melodie leggendarie ...

IL VOLO il 5 novembre esce “IL VOLO SINGS MORRICONE” “IL VOLO SINGS MORRICONE” è il nuovo album de IL VOLO dedicato al Maestro Morricone, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Baron ...

Sarà disponibile dal 5 novembre il nuovo album de Il Volo che sarà composta da 14 brani che ripercorrono melodie leggendarie ...“IL VOLO SINGS MORRICONE” è il nuovo album de IL VOLO dedicato al Maestro Morricone, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Baron ...