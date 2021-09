“Il Volo sings Morricone” è il nuovo album de Il Volo

(Di lunedì 20 settembre 2021) “IL” è un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti. Il 5 novembre esce in tutto il mondo “IL” (Epic/Sony Music), ilattesode ILdedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. “IL” è un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti. Da oggi, lunedì 20 ...

Il 5 novembre verrà pubblicato "Il Volo Sings Morricone", il nuovo album del trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble dedicato al compositore romano Ennio Morricone scomparso il 6 luglio 2020.