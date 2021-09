Il ricatto dei talebani alle potenze mondiali: «Prima il riconoscimento del governo, poi i diritti umani» (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la scelta di riaprire le scuole soltanto agli alunni maschi e di escludere le donne dagli impieghi negli uffici pubblici, così come dalla politica, i talebani proseguono la costruzione della nuova società afgana e la ribadiscono al mondo: «Prima il riconoscimento, poi i diritti umani». L’annuncio è stato fatto dal portavoce e viceministro dell’Informazione e della Cultura dell’autoproclamato Emirato islamico dell’Afghanistan, Zabihullah Mujahid. «Finché non verremmo riconosciuti e i paesi stranieri continueranno a criticarci sui diritti umani», ha proseguito il fondamentalista in trasmissione su Tolo News, «lo considereremo un approccio unilaterale. Sarebbe opportuno», ha concluso Mujahid, «che ci trattassero responsabilmente e riconoscessero il nostro ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la scelta di riaprire le scuole soltanto agli alunni maschi e di escludere le donne dagli impieghi negli uffici pubblici, così come dalla politica, iproseguono la costruzione della nuova società afgana e la ribadiscono al mondo: «il, poi i». L’annuncio è stato fatto dal portavoce e viceministro dell’Informazione e della Cultura dell’autoproclamato Emirato islamico dell’Afghanistan, Zabihullah Mujahid. «Finché non verremmo riconosciuti e i paesi stranieri continueranno a criticarci sui», ha proseguito il fondamentalista in trasmissione su Tolo News, «lo considereremo un approccio unilaterale. Sarebbe opportuno», ha concluso Mujahid, «che ci trattassero responsabilmente e riconoscessero il nostro ...

Advertising

Fedechurch22 : @FuckTheMoviola @VivianiSamuele Non è ricattare, è logico che se non gestisci gli stipendi e dai i super ingaggi a… - Lagrande_G : @diaboli70729354 @Martinetus Farmi curare da un medico sotto ricatto? Preferisco affidarmi al peggiore dei ciarlatani - nebenet : RT @dukana2: Eccola qua!! Puntuale come la morte per cancro in #Basilicata ??LA BALLA DIFFUSA DA TUTTI I #PENNIVENDOLI PER CONTO DEI CRIMINA… - adragnawalter : @noitre32 La stessa cosa mi hanno detto anche a me al lavoro, se non è un ricatto questo, non so come altro chiamar… - Dome689 : RT @Open_gol: L'ultimo ricatto dei talebani alle potenze mondiali -