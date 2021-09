Il pad per la ricarica wireless di Ikea da montare sotto le scrivanie (Di lunedì 20 settembre 2021) (Foto: Ikea)Si amplia l’offerta di accessori tecnologici di Ikea con Sjömärke, un pad da montare al di sotto di tavoli, ripiani, mensole e scrivanie per caricare senza fili smartphone o altri dispositivi compatibili. Del tutto invisibile, questa soluzione può funzionare con superfici di legno oppure di plastica per fare il pieno senza passare da cavi e connettori. Dopo le varie partnership con Sonos e Lego, fino alla più recente collaborazione con Republic of Gamers (ROG) di Asus ufficializzata solo qualche giorno fa, Ikea prosegue dunque sul sentiero smart e ha già pubblicato sul sito americano un accessorio dal basso costo e ampia compatibilità. Sjömärke è grande circa quanto uno smartphone moderno e si può applicare con nastro biadesivo oppure viti al di sotto di un ... Leggi su wired (Di lunedì 20 settembre 2021) (Foto:)Si amplia l’offerta di accessori tecnologici dicon Sjömärke, un pad daal didi tavoli, ripiani, mensole eper caricare senza fili smartphone o altri dispositivi compatibili. Del tutto invisibile, questa soluzione può funzionare con superfici di legno oppure di plastica per fare il pieno senza passare da cavi e connettori. Dopo le varie partnership con Sonos e Lego, fino alla più recente collaborazione con Republic of Gamers (ROG) di Asus ufficializzata solo qualche giorno fa,prosegue dunque sul sentiero smart e ha già pubblicato sul sito americano un accessorio dal basso costo e ampia compatibilità. Sjömärke è grande circa quanto uno smartphone moderno e si può applicare con nastro biadesivo oppure viti al didi un ...

