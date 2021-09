Il Napoli ha dimostrato di essere grande: cosa è successo nel pareggio al King Power Stadium (Di lunedì 20 settembre 2021) Gironi Europa LeagueStadio: King Power StadiumLeicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy.Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Il cammino europeo del Napoli inizia a Leicester in un’atmosfera da brividi, fortemente voluta dal club inglese per dare il giusto benvenuto all’ Europa League. In campionato le squadre stanno percorrendo strade decisamente opposte, con le Foxes ben lontane dalla vetta della classifica ed il Napoli ancora imbattuto. Ma in queste partite i risultati precedenti contano poco. Infatti, parte a razzo il Leicester sfiorando prima il goal con Barnes, che su assist in scivolata del giovane Daka non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021) Gironi Europa LeagueStadio:Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy.(4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Il cammino europeo delinizia a Leicester in un’atmosfera da brividi, fortemente voluta dal club inglese per dare il giusto benvenuto all’ Europa League. In campionato le squadre stanno percorrendo strade decisamente opposte, con le Foxes ben lontane dalla vetta della classifica ed ilancora imbattuto. Ma in queste partite i risultati precedenti contano poco. Infatti, parte a razzo il Leicester sfiorando prima il goal con Barnes, che su assist in scivolata del giovane Daka non ...

Advertising

Nobis951 : @PeppeMur84 Questo Milan era ampiamente affrontabile come dimostrato nel primo tempo. Secondo tempo abbiamo deciso… - PasqualeVespa : La destra per le prossime comunali, a #Napoli ha già dimostrato tutta la sua incapacità. Liste bocciate e salto del… - Max17150707 : @IamBerry29 buongiorno ,in merito al suo intervento su Martina Piemonte sono,in sue veci , a comunicarle che non e’… - JastemmoColNAP_ : @eantoniopolonia bizogna meddere aurigolare galgio andigo gambiare no fuorigiogo 8 gambi l'arbidro e robod balla in… - CalcioNapoli24 : -