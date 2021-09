Il Napoli di Spalletti travolge l’Udinese e conquista la vetta della Serie A (Di lunedì 20 settembre 2021) Termina 0-4 la sfida tra Udinese e Napoli alla Dacia Arena: Spalletti e i suoi si portano in testa alla classifica di Serie A. Tutto facile per il Napoli di Luciano Spalletti in questo posticipo di Serie A contro l’Udinese. I ragazzi di Luca Gotti non riescono a fermare la corsa di un Napoli straripante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 settembre 2021) Termina 0-4 la sfida tra Udinese ealla Dacia Arena:e i suoi si portano in testa alla classifica diA. Tutto facile per ildi Lucianoin questo posticipo diA contro. I ragazzi di Luca Gotti non riescono a fermare la corsa di unstraripante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

