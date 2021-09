Il Napoli cala il poker a Udine, azzurri soli in testa al campionato (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUdine – Napoli in vetta e con convinzione. Gli uomini di Luciano Spalletti battono 4-0 l’Udinese e volano da soli in testa alla serie A con due punti di vantaggio sulla coppia Inter-Milan. azzurri che centrano la quarta vittoria su altrettante sfide di campionato e si portano da soli in vetta alla classifica a quota 12 punti. Ancora in gol Osimhen che apre la sfida, poi due reti della coppia centrale di difesa Rrahmani-Koulibaly ed il sigillo di Lozano chiudono la gara della Dacia Arena. La partita – Il Napoli inizia la gara costantemente con il pallone tra i piedi: nei primi 10 minuti due affondi tentati con Di Lorenzo ed Elmas ma la difesa chiude. Poco dopo ancora un tentativo di Insigne che rientra e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiin vetta e con convinzione. Gli uomini di Luciano Spalletti battono 4-0 l’se e volano dainalla serie A con due punti di vantaggio sulla coppia Inter-Milan.che centrano la quarta vittoria su altrettante sfide die si portano dain vetta alla classifica a quota 12 punti. Ancora in gol Osimhen che apre la sfida, poi due reti della coppia centrale di difesa Rrahmani-Koulibaly ed il sigillo di Lozano chiudono la gara della Dacia Arena. La partita – Ilinizia la gara costantemente con il pallone tra i piedi: nei primi 10 minuti due affondi tentati con Di Lorenzo ed Elmas ma la difesa chiude. Poco dopo ancora un tentativo di Insigne che rientra e ...

