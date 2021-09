Il filo che lega Certaldo a Napoli: da Boccaccio a Spalletti (Di lunedì 20 settembre 2021) Simboli, assonanze, rumori e romanticismo. Storia e letteratura si intrecciano, ritorni mistici in contrasto con la freddezza di questi tempi. Luciano Spalletti non è il primo toscano di Certaldo a scegliere Napoli, ad immergersi con la naturalezza di chi l’aspettava da tempo (come lui stesso ammette). L’altro fu Giovanni Boccaccio, il poeta più irriverente del periodo, il rivoluzionario in versi, colui che prese la morale e ne diede una nuova lettura. Amante della vita come del gioco, come del gioco e della concretezza lo è Luciano. Il poeta visse la sua adolescenza in terra di Partenope e qui si innamorò perdutamente di Fiammetta. La nobildonna che vide e scelse fuori la Chiesa di San Lorenzo Maggiore. Da Napoli in Napoli, da cinici umoristi a significativi portatori di novità. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) Simboli, assonanze, rumori e romanticismo. Storia e letteratura si intrecciano, ritorni mistici in contrasto con la freddezza di questi tempi. Lucianonon è il primo toscano dia scegliere, ad immergersi con la naturalezza di chi l’aspettava da tempo (come lui stesso ammette). L’altro fu Giovanni, il poeta più irriverente del periodo, il rivoluzionario in versi, colui che prese la morale e ne diede una nuova lettura. Amante della vita come del gioco, come del gioco e della concretezza lo è Luciano. Il poeta visse la sua adolescenza in terra di Partenope e qui si innamorò perdutamente di Fiammetta. La nobildonna che vide e scelse fuori la Chiesa di San Lorenzo Maggiore. Dain, da cinici umoristi a significativi portatori di novità. ...

