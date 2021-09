“Il fallimento del calcio di Allegri”: il duro attacco alla Juventus e al tecnico (Di lunedì 20 settembre 2021) Non è ovviamente passata inosservata la disastrosa partenza della Juventus in Serie A. Per i bianconeri soli due punti in classifica in 4 giornate e un tabellino vittorie che recita zero. Il noto giornalista Paolo Bargiggia, tramite il proprio profilo, ha parlato della situazione bianconera e del ritorno di Max Allegri sulla panchina, definendo il gioco di quest’ultimo “un fallimento“. IL duro attacco DI BARGIGGIA alla Juventus “Un altro flop, un’altra scelta sbagliata del presidente Agnelli. Il fallimento del calcio di Allegri” con queste poche e dure parole il giornalista ha riassunto Juventus-Milan. Tutti sul banco degli imputati, in primis il tecnico che non è riuscito ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 settembre 2021) Non è ovviamente passata inosservata la disastrosa partenza dellain Serie A. Per i bianconeri soli due punti in classifica in 4 giornate e un tabellino vittorie che recita zero. Il noto giornalista Paolo Bargiggia, tramite il proprio profilo, ha parlato della situazione bianconera e del ritorno di Maxsulla panchina, definendo il gioco di quest’ultimo “un“. ILDI BARGIGGIA“Un altro flop, un’altra scelta sbagliata del presidente Agnelli. Ildeldi” con queste poche e dure parole il giornalista ha riassunto-Milan. Tutti sul banco degli imputati, in primis ilche non è riuscito ...

