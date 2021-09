Il decalogo della rivoluzione in sanità della Summer School 2021 di Motore Sanità (Di lunedì 20 settembre 2021) Gallio, 20 settembre 2021 – L’ottava edizione della Summer School 2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della Sanità italiana – 237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria. “È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Gallio, 20 settembre– L’ottava edizionedi Asiago-Gallio (VI), organizzata da, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi espertiitaliana – 237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale.presenta in dieci punti il sensosanitaria. “È stata unaintensa e ringrazio tutti i relatori che ...

