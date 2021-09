(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo un lungo processo e alcune ore in camera di consiglio, i giudici della Decima sezione penale deldihanno emesso la loronei confronti deldei: è. Le lunghe udienze all’interno dell’aula bunker del carcere di Rebibbia hanno portato a queste decisione epocale da parte dei magistrati che hanno riconosciuto l’aggravante mafiosa (per metodi e strumenti utilizzati per portare a compimento il lavoro criminale degli appartenenti alla nota famiglia della zonanina, e non solo) nei confronti di molti degli imputati di questo maxi-processo., il loro: ladeldi ...

Advertising

SI_sinistra : RT @BeppeGiulietti: Se quello dei #casamonica é un clan mafioso,come recita la sentenza,aveva dunque ragione le croniste e i cronisti che l… - MIBrutus : RT @neXtquotidiano: Il clan dei #Casamonica è #mafia: la storica sentenza del Tribunale di Roma - Italia_Notizie : Roma, il maxi processo al clan dei Casamonica si conclude con più di 40 condanne. I giudici riconoscono l’associazi… - simoventurini1 : RT @BeppeGiulietti: Se quello dei #casamonica é un clan mafioso,come recita la sentenza,aveva dunque ragione le croniste e i cronisti che l… - Stupormundi66 : RT @BeppeGiulietti: Se quello dei #casamonica é un clan mafioso,come recita la sentenza,aveva dunque ragione le croniste e i cronisti che l… -

Ultime Notizie dalla rete : clan dei

PrimaCasamonica, è stata riconosciuta per alcuni componenti della famiglia Spada, in appello, e in via definitiva per ilFasciani.È una scena che si ripete nella zona di San Cosimo , roccaforte dell' omonimomafioso ... guardia giurata di giorno e pusher la notte: arrestato A riprenderla sono le telecamere nascoste...É il giorno della sentenza per il maxi processo al clan Casamonica. I pm hanno chiesto 630 anni di carcere per 44 imputati, in 14 accusati di associazione mafiosa ...Quello dei Casamonica è un clan di mafia. Lo hanno stabilito i giudici della Decima sezione penale del tribunale di Roma che hanno emesso nell’aula bunker di Rebibbia, la sentenza di condanna a carico ...