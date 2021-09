Il clan Casamonica è mafia | condannati 44 tra capi e affiliati Zingaretti | ' Sentenza storica'

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ildeiriconosciuto come associazione di stampo mafioso . Dai giudici della X sezione penale del Tribunale di Roma , dopo circa 7 ore di camera di consiglio, sono arrivate 44 condanne ...

Ilè mafia. Lo ha stabilito la sentenza dei giudici del processo davanti alla Decima sezione penale del tribunale di Roma nell'aula bunker di Rebibbia. La sentenza, dopo sette ore di ...Riconosciuta l'associazione di stampo mafioso , ilè mafia. Lo hanno stabilito i giudici della Decima sezione penale del tribunale di Roma che hanno emesso nell'aula bunker di Rebibbia, dopo sette ore di camera di consig lio , la ...I giudici della Decima sezione penale del tribunale di Roma hanno stabilito che il clan dei Casamonica è magia: è il succo della sentenza emessa oggi nell’aula bunker di Rebibbia, dopo sette ore di ca ...Il clan dei Casamonica teneva in piedi un sistema mafioso a Roma. Dopo l’ordinanza del gip e le prime condanne in rito abbreviato, lo ha riconosciuto anche il Tribunale che ha condannato a 400 anni co ...