Il Brescia agguanta il Frosinone nel finale con Moreo | è 2-2 allo Stirpe

(Di lunedì 20 settembre 2021) Si è concluso 2-2 l’anticipo della quinta giornata di Serie B traha aperto le marcature per gli ospiti Bertagnoli, poi neldi primo tempo la reazione dei padroni di casa ha portato ad una rimonta nel giro di cinque minuti prima con Zampano e poi con Canotto, bravo ad appoggiare in rete di testa dopo una prima respinta di Joronen. Nella seconda frazione di giocoha riportato in extremis la squadra di Inzaghi sulla parità, consentendo ai lombardi di salire ad 11 punti in classifica. Per la formazione di Grosso invece le lunghezze sono nove. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.