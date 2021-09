Il 2 e il 3 ottobre ritorna la Sagra del Fagiolo di Campoli del Monte Taburno (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCampoli del Monte Taburno (Bn) – La Pro Loco Monte Taburno comunica che, nel fine settimana del 2 e 3 ottobre, organizzerà la 26° edizione della Sagra del Fagiolo, in quel di Campoli del Monte Taburno. Dopo l’anno di stop, dovuto all’emergenza Covid, ritorna uno degli appuntamenti enogastronomici più longevi del Sannio. La manifestazione è stata ribattezzata Tradizioni al Fagiolo: in attesa di un ritorno alla normalità a cui tutti eravamo abituati, l’idea è quella di riallacciare un filo con il recente passato. Lo scenario della Sagra sarà quello del borgo storico campolese, che, come accade per la Festa della Ciliegia, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutidel(Bn) – La Pro Lococomunica che, nel fine settimana del 2 e 3, organizzerà la 26° edizione delladel, in quel didel. Dopo l’anno di stop, dovuto all’emergenza Covid,uno degli appuntamenti enogastronomici più longevi del Sannio. La manifestazione è stata ribattezzata Tradizioni al: in attesa di un ritorno alla normalità a cui tutti eravamo abituati, l’idea è quella di riallacciare un filo con il recente passato. Lo scenario dellasarà quello del borgo storico campolese, che, come accade per la Festa della Ciliegia, ...

