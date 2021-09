I tre giorni di ordinaria follia del centrodestra milanese (Di lunedì 20 settembre 2021) A un certo punto della serata di sabato 18 settembre, sui social è iniziato a girare l’hashtag #uneuroperbernardo, sarcastico finale di tre giorni surreali per la campagna elettorale del candidato sindaco per Milano del centrodestra. Tutto era iniziato giovedì, con le dimissioni a sorpresa dell’addetto stampa di Luca Bernardo. Alessandro Gonzato, un giornalista con le carte in regola – politicamente parlando – per svolgere il ruolo: collaboratore di Libero, numerosi trascorsi da comunicatore per vari esponenti del centrodestra nella sua regione di provenienza, il Veneto. Gonzato in poche settimane aveva portato Bernardo nei talk più seguiti delle tv nazionali. Eppure, tutto d’un tratto si è consumata una frattura insanabile, motivata da «incompatibilità professionali». Nemmeno il tempo di riorganizzare la comunicazione e, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 settembre 2021) A un certo punto della serata di sabato 18 settembre, sui social è iniziato a girare l’hashtag #uneuroperbernardo, sarcastico finale di tresurreali per la campagna elettorale del candidato sindaco per Milano del. Tutto era iniziato giovedì, con le dimissioni a sorpresa dell’addetto stampa di Luca Bernardo. Alessandro Gonzato, un giornalista con le carte in regola – politicamente parlando – per svolgere il ruolo: collaboratore di Libero, numerosi trascorsi da comunicatore per vari esponenti delnella sua regione di provenienza, il Veneto. Gonzato in poche settimane aveva portato Bernardo nei talk più seguiti delle tv nazionali. Eppure, tutto d’un tratto si è consumata una frattura insanabile, motivata da «incompatibilità professionali». Nemmeno il tempo di riorganizzare la comunicazione e, ...

Ultime Notizie dalla rete : tre giorni L'Italia parte con la terza dose del vaccino: sarà somministrata almeno 28 giorni dopo la seconda ... si tratta di circa tre milioni di pazienti che da oggi riceveranno la terza inoculazione. Si parte ... ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER La terza dose si somministrerà almeno dopo 28 giorni dalla seconda ...

√ Agnetha Fältskog (ABBA): 'Quello di 'Voyage' probabilmente sarà l'ultimo tour' In Gran Bretagna i preordini del loro nuovo album hanno battuto ogni record, ne sono state acquistate infatti oltre 80.000 copie in soli tre giorni. Segui Rockol su Instagram per non perderti le ...

Tre giorni per innamorarsi dell’Italia Il Fatto Quotidiano Covid-19, dal 20 settembre iniziano le somministrazioni della terza dose per gli immunodepressi La terza dose di vaccino sarà destinata a 3 milioni d'italiani, appartenenti alla categoria dei pazienti fragili.

Napoli, elezioni consiglio dell’ordine degli ingegneri: affluenza flop Dopo una tornata elettorale che, nei tre turni, si è protratta per ben venti giorni, durante i quali solo il 20% degli iscritti si è recato alle urne, in pratica un ingegnere su cinque, con oltre ...

