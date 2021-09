I reali vincono sempre

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 settembre 2021) The Crown è la serie drammatica dell’anno e trionfa, con 8 premi, agli Emmy 2021, la cerimonia di premiazione degli «Oscar» della televisione. La serie di Peter Morgan sulla famiglia reale inglese di Netflix ha fatto il pieno di statuette, vincendo tutte le principali. Leggi anche › Grazie alla miniserie WandaVision, la Marvel vince i suoi primi Emmy Awards 2021 Emmy 2021, The Crown vince tutto Miglior regia a Jessica Hobbs, migliore sceneggiatura a Peter Morgan, migliore attrice non protagonista, Gillian Anderson nei panni di Margareth Thatcher, migliore attore non protagonista, Tobias Menzies, il Principe Filippo, migliore attrice per una serie drammatica, Olivia Colman-Elisabetta II, migliore attore protagonista Josh O’Connor il giovanissimo Carlo. E, per ...