I Casamonica sono un clan mafioso. Lo ha stabilito un Tribunale (Di lunedì 20 settembre 2021) AGI - Il clan dei Casamonica è mafia. Lo hanno deciso i giudici della Decima sezione penale del Tribunale di Roma con la sentenza emessa a carico di alcuni tra i 44 imputati nel maxi-processo ai membri del clan che conferma l'impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia della Capitale, rappresentata dai pm Giovanni Musarò e Stefano Luciani. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio di circa 7 ore. Le accuse nei confronti dei 44 vanno, a vario titolo, dall'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, l'usura e detenzione illegale di armi. Alla lettura del dispositivo, nell'aula bunker di Rebibbia, era presente anche il procuratore aggiunto della Dda di Roma, Ilaria Calò. Contro i Casamonica sono state emesse condanne per ...

