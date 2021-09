Highlights cronometro elite maschile | Mondiali ciclismo Fiandre 2021 | Ganna ancora campione del mondo VIDEO

(Di lunedì 20 settembre 2021) Glidella corsa a, valevole per ididi, in cui Filipposi è confermato nuovamentedelbattendo la coppia belga composta da Wout Van Aert e Remco Evenepoel. Ecco le immagini salienti e i momenti cruciali dello splendido trionfo del corridore azzurro. SportFace.

Advertising

SpazioCiclismo : Le immagini salienti della cronometro dello #SkodaTour -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights cronometro

DONNE ELITE: PERCORSO E ALTIMETRIA LE FAVORITE DELLA VIGILIA MONDIALI 2021: CALENDARIO E ..., classifiche, pagelle e molto altro ancora.I minuti scorrono sule gli umbri riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Cittadino al 18 con una gran conclusione da fuori area. I Lupi protestano quindi per un ...Filippo Ganna si è laureato Campione del Mondo a cronometro, trionfando nella prova iridata contro il tempo andata in scena nelle Fiandre. VIDEO HIGHLIGHTS FILIPPO GANNA, CAMPIONE DEL MONDO A CRONOMET ...Nel match valevole per la quinta giornata della Liga spagnola, il Real Madrid va sotto ma poi ribalta la gara e batte il Valencia per 2-1. Dopo la rete iniziale di Duro, Benzema e compagni rimontano i ...