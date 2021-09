Helbiz Live | Serie B 2021/22 5a Giornata, Palinsesto Telecronisti (20 - 22 Settembre) (Di lunedì 20 settembre 2021) Helbiz Live debutta con la trasmissione dell’intero Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni: 20 Clubs e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile... Leggi su digital-news (Di lunedì 20 settembre 2021)debutta con la trasmissione dell’intero Campionato diB per le prossime 3 stagioni: 20 Clubs e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile...

Advertising

Tutto_SerieB : RT @Reggina_1914: SQUAD LIST ??? ?? I 25 convocati di mister Aglietti per #PordenoneReggina:… - Lega_B : RT @Reggina_1914: SQUAD LIST ??? ?? I 25 convocati di mister Aglietti per #PordenoneReggina: - regginafans : RT @Reggina_1914: SQUAD LIST ??? ?? I 25 convocati di mister Aglietti per #PordenoneReggina: - Reggina_1914 : SQUAD LIST ??? ?? I 25 convocati di mister Aglietti per #PordenoneReggina: - ParmaLiveTweet : Parma-Cremonese, ecco chi commenterà il match su Sky, DAZN ed Helbiz Live -