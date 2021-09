Halloween Kills: il final trailer del film con Jamie Lee Curtis (Di lunedì 20 settembre 2021) Il 15 ottobre arriverà sugli schermi Halloween Kills, l'atteso sequel con star Jamie Lee Curtis, di cui online è stato condiviso il final trailer. Halloween Kills arriverà nei cinema il 15 ottobre e il final trailer mostra qualche anticipazione riguardante la lotta contro il letale Michael. Nel video condiviso online si assiste infatti a un attacco del killer che è riuscito a fuggire dall'incendio che ha distrutto la casa di Laurie Strode e ora sta seminando morte e terrore in città. A cercare di fermarlo saranno gli ex ragazzini al centro della prima notte di terrore legata alla violenza di Michael Myers. Halloween Kills mostrerà il ritorno di Michael Myers, interpretato ancora una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021) Il 15 ottobre arriverà sugli schermi, l'atteso sequel con starLee, di cui online è stato condiviso ilarriverà nei cinema il 15 ottobre e ilmostra qualche anticipazione riguardante la lotta contro il letale Michael. Nel video condiviso online si assiste infatti a un attacco del killer che è riuscito a fuggire dall'incendio che ha distrutto la casa di Laurie Strode e ora sta seminando morte e terrore in città. A cercare di fermarlo saranno gli ex ragazzini al centro della prima notte di terrore legata alla violenza di Michael Myers.mostrerà il ritorno di Michael Myers, interpretato ancora una ...

