Guterres | 24 ore di cessate il fuoco globale per la Pace da celebrare domani

Il segretario Onu: la pace è l'unica opzione per riparare il mondo e anticipa di 24 ore la richiesta in vista della Giornata della pace

"La pace non è un sogno irrealizzabile ha aggiunto- . È un barlume nel buio, che ci guida sull'unica strada che ci porterà a un futuro migliore per l'umanità". "Dobbiamo rinnovare la nostra ...'Durante il periodo di riferimento, Unsmil ha documentato - riferisce ancoranel dossier ... Le guardie impediscono loro di usare i bagni per diversee questo succede anche alle donne ...(ANSA) - ROMA, 20 SET - ''Dobbiamo scegliere la pace, è l'unica opzione per riparare il nostro mondo distrutto". Lo ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che alla vigil ...La catastrofe afghana ha spento i riflettori mediatici sulla tragedia libica. Una tragedia umanitaria che continua.