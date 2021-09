Green Pass, Salvini “Stiamo lottando per tamponi gratuiti” (Di lunedì 20 settembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Stiamo lottando per ottenere sempre più tamponi rapidi, salivari, gratuiti o sottocosto per i milioni di italiani che non sono ancora vaccinati. Quaranta milioni di italiani hanno liberamente scelto la vaccinazione, io fra loro, e li ringrazio. Non possiamo escludere dalla vita sociale e dal lavoro, dalla scuola, altri milioni di italiani. Il nostro obiettivo è di offrire tamponi gratuiti a tutti coloro che non sono ancora vaccinati”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Bologna, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano cosa farà il suo partito domani alla Camera in occasione del voto di fiducia sul Green Pass.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “per ottenere sempre piùrapidi, salivari,o sottocosto per i milioni di italiani che non sono ancora vaccinati. Quaranta milioni di italiani hanno liberamente scelto la vaccinazione, io fra loro, e li ringrazio. Non possiamo escludere dalla vita sociale e dal lavoro, dalla scuola, altri milioni di italiani. Il nostro obiettivo è di offrirea tutti coloro che non sono ancora vaccinati”. Così il leader della Lega Matteo, a Bologna, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano cosa farà il suo partito domani alla Camera in occasione del voto di fiducia sul.(ITALPRESS).

